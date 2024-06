Suíça elimina campeã em título Itália no primeiro jogo dos 'oitavos'

A Suíça eliminou hoje a campeã em título Itália do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao bater os 'azzurri' por 2-0, no primeiro jogo dos oitavos de final, disputado no Estádio Olímpico de Berlim.

Remo Freuler, aos 37 minutos, e Ruben Vargas, aos 46, apontaram os tentos dos helvéticos, que, nas anteriores cinco presenças, só tinham atingido os 'quartos' na edição 2020, disputada em 2021 devido à pandemia da covid-19.

Nos quartos de final, em 06 de julho, em Dusseldorf, a Suíça vai defrontar o vencedor do embate entre a Inglaterra e a Eslováquia, que medem forças no domingo, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Gelsenkirchen.