Portugal enfrenta França na luta pela sexta presença nas meias-finais

A seleção portuguesa de futebol vai enfrentar hoje França, nos quartos de final do Euro2024, procurando, em Hamburgo, na Alemanha, chegar pela sexta vez às meias-finais.

O jogo entre Portugal e França tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

Também hoje, mas pelas 18:00 (17:00), a Espanha e a Alemanha vão dar o pontapé de saída nos jogos dos quartos de final, num duelo que vai decorrer em Estugarda. O vencedor deste jogo vai enfrentar a equipa que triunfar na partida entre Portugal e França nas meias-finais da competição, em Munique.

Portugal chegou aos quartos de final depois de vencer o Grupo F, com triunfos frente a República Checa (2-1) e Turquia (3-0) e derrota frente à Geórgia (2-0), eliminando depois a Eslovénia nos oitavos de final, num jogo decidido nas grandes penalidades (3-0) depois no 0-0 no final do prolongamento.

Já os gauleses, que não vão contar com o castigado Rabiot, terminaram o Grupo D no segundo posto, com uma vitória frente à Áustria (1-0) e dois empates, com Países Baixos (0-0) e Polónia (1-1). Nos 'oitavos', a França bateu a Bélgica, por 1-0.

A seleção lusa tenta atingir as meias-finais da prova continental pela sexta vez, depois das presenças em 1984, 2000, 2004, 2012 e 2016, ano em que conquistou a competição, numa final disputada precisamente frente à França, em Paris.

Esta será a terceira vez consecutiva que as duas seleções se enfrentam em Europeus, uma vez que depois da final de Paris, em 2016, Portugal e França também se defrontaram no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, então na fase de grupos, com o jogo a terminar com um empate 2-2.