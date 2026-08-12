Google vai ter nova rede de cabos submarinos entre a América e a Europa

A Google anunciou esta terça-feira uma infraestrutura digital, denominada 'Americas Connect', que prevê a instalação de três novos cabos submarinos nas Caraíbas e no Pacífico para reforçar a conectividade entre a América, a região das Caraíbas e a Europa.

A nova infraestrutura é composta pelo cabo 'Alisios', que liga a República Dominicana, o Panamá e o Chile; pelo 'Canoa', que liga a República Dominicana às Bermudas; e pelo 'OlaLuz', que ligará a ilha das Caraíbas à Florida, no sul dos Estados Unidos, segundo um comunicado divulgado no Panamá.

Além disso, a Google estabelecerá uma derivação do cabo submarino 'Firmina' até à República Dominicana, ampliando o alcance desta infraestrutura, concebida para ligar a América do Norte à América do Sul.

Em paralelo, as rotas submarinas existentes --- 'Curie', 'Nuvem' e 'Sol' --- serão interligadas com os novos traçados para criar anéis de rede redundantes em direção aos Estados Unidos e à Europa, segundo a informação divulgada pela gigante tecnológica e citada pela EFE.

No oceano Pacífico, um 'anel submarino' criará rotas redundantes que ligarão o Chile ao Panamá, juntamente com uma terceira ligação entre o país centro-americano e a costa oeste dos Estados Unidos, proporcionando conectividade às regiões da Google Cloud no Chile, em Los Angeles e em Las Vegas.

Através do mar das Caraíbas, o cabo 'Alisios' --- batizado com o nome dos ventos predominantes naquela região --- partirá do Panamá até à República Dominicana, ligando-se também, através de um anel, à costa leste dos Estados Unidos e às regiões da Google Cloud na Carolina do Sul e na Virgínia.

Nesse ponto, tanto o 'Alisios' como a derivação do 'Firmina' convergirão na República Dominicana com o cabo 'OlaLuz' --- cujo nome combina as palavras 'ola' e 'luz', numa referência à fibra ótica --- que fará uma ligação direta à costa sul dos Estados Unidos, na Florida.

No oceano Atlântico, o cabo submarino 'Canoa' que ligará a República Dominicana às Bermudas, será interligado com os cabos 'Nuvem' e 'Sol' através de anéis tanto em direção aos Estados Unidos como a Madrid, proporcionando conectividade entre a Europa e a América.

Tudo isto será desenvolvido no âmbito do 'Americas Connect', um projeto que "melhora o alcance, a fiabilidade e a resiliência da conectividade, ao proporcionar diversidade nas rotas de cabos submarinos e conectividade a regiões da nuvem da Google Cloud geograficamente separadas", segundo o comunicado.