Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Herdade da Fundação do PSD vendida para pagar calotes. Propriedade de 616 mil m2 que anualmente é palco da maior festa partidária na Madeira foi vendida ao empresário do sector florestal Martinho Gouveia. Negócio permitiu levantar uma hipoteca no valor de 2,3 milhões. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. PAN desempata governo. Programa do executivo passou à ‘tangente’ na votação que ficou ontem marcada pela cisão na bancada parlamentar do Chega.

Jazz de alta qualidade. Centenas, no Parque de Santa Catarina, para ouvir "do melhor que se faz hoje em dia".

Fique também a saber que a Escola da Levada desespera pelo reatar das obras. A 2.ª fase da empreitada de 6 milhões aguarda pela aprovação do Orçamento. “Não se sabe como planear as coisas para o próximo ano lectivo”, lamenta o professor Armado Barreiro.

E, por fim, 15 feridos e uma morte no mar . SANAS realizou 31 missões de salvamento nos primeiros seis meses.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.