Chega admite votar a favor do novo Orçamento

Apoios às pequenas e médias empresas, ao sector primário, à habitação, mais investimento na saúde e a mobilidade, nomeadamente para os porto-santenses são algumas das prioridades do Chega em termos orçamentais. E, caso haja compromisso do Governo em acatar estas propostas, Miguel Castro admite votar favoravelmente o documento que começou hoje a ser discutido com o secretário regional das Finanças.

“Parece-nos que há Orçamento para as medidas do Chega”, registou favoravelmente o líder parlamentar do partido. “Se este documento contiver as medidas que o Chega considera fundamentais para os madeirenses, irá votar favoravelmente”, avançou Miguel Castro.

“Não votamos em Miguel Albuquerque” e “achávamos que era fundamental ter um Orçamento” foram outras das ideias vincadas pelo deputado regional.