Liga confirma clubes da I Liga e da II Liga sem surpresas

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou hoje os 18 participantes de cada um dos dois primeiros escalões, sem surpresas, licenciando os emblemas que asseguraram as presenças desportivamente.

Em comunicado, o organismo que rege as competições profissionais em Portugal deu conta do licenciamento na I Liga dos 15 clubes que se mantiveram e dos três promovidos, casos de Santa Clara, Nacional e AVS.

Os açorianos tiveram o seu recinto, o Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, autorizado, assim como as 'casas' de Nacional, no Funchal, e AVS, na Vila das Aves.

O Casa Pia continua deslocado, apresentando, novamente, como 'casa' o Estádio Municipal de Rio Maior e o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Também o Farense volta a poder utilizar dois recintos, com o licenciamento do Estádio São Luís, em Faro, e do Estádio Algarve.

No segundo escalão, também sem surpresas, a LPFP confirmou os despromovidos Portimonense, Vizela e Desportivo de Chaves, assim como Alverca e Felgueiras, ambos provenientes da Liga 3.

Na II Liga, além do Benfica, que apresenta o Estádio da Luz, em Lisboa, como alternativa ao Campo N.º 1 do Benfica Campus, no Seixal, também Oliveirense, Feirense, Alverca e Felgueiras podem jogar em dois campos.

Oliveirense e Feirense apresentam os mesmos recintos, com preferências inversas, casos do Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, e o Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

Já os promovidos Alverca e Felgueiras estão autorizados a utilizar, além dos seus recintos, o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, casa do Torreense, e o Estádio do FC Vizela, também 'palco' dos jogos dos vizelenses.