Trânsito na ER 116 encerrado entre os dias 7 e 19 de Julho

Em nota enviada à comunicação social, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informa que, por motivos de realização de trabalhos de conservação de pavimentos, será necessário encerrar ao trânsito a ER 116 - acesso ao Porto do Funchal, entre os dias 7 e 19 de Julho, das 20 às 7 horas do dia seguinte, no troço que estabelece a ligação entre a Via Rápida (ER 115 – Estrada da Liberdade) e a Rotunda da Quinta Magnólia.

"Solicita-se a todos os automobilistas a melhor compreensão pelos incómodos causados e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização existente no local", lê-se.