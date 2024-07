Prémios do Encontro Juvenil de Poesia do Atlântico entregues dia 12 de Julho

A Associação João Carlos Abreu-SoldaVida, leva a efeito no próximo dia 12 de Julho, às 16 horas, a cerimónia da entrega de prémios do Encontro Juvenil de Poesia do Atlântico-CRIAPOESIA, no auditório do Colégio dos Jesuítas-Universidade da Madeira,

Trata-se de uma iniciativa que todos os anos regista a participação de centenas de jovens das escolas básicas e secundárias da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias.

O concurso tem como objectivos: estimular os jovens à criatividade, dando-lhes a oportunidade para a descoberta dos seus talentos, quer na poesia propriamente dita e na poesia visual.

Por outro lado, proporciona a aproximação dos jovens da ilha da Macaronésia, com uma troca salutar de ideias e conhecimento mútuo da história e tradições de cada Região.