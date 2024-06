Exposição sobre satélites patente até 7 de Julho no MadeiraShopping

Está patente ao público, até ao próximo dia 7 de Julho, no centro comercial MadeiraShopping, a exposição 'As costas francesa e portuguesa sob o olhar dos satélites'.

Conforme noticiou, ontem, o DIÁRIO, a mostra, que será inaugurada esta tarde, realiza-se no âmbito da conferência 'Observação da Terra para a Região da Madeira', que decorrer hoje, no Funchal.

Madeira recebe evento e exposição ligados ao Espaço A cidade do Funchal será, amanhã, palco de um evento e uma exposição promovidos pela a Agência Espacial Portuguesa, em conjunto com a Ordem dos Engenheiros da Região da Madeira.

O evento, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, em parceria com a Ordem dos Engenheiros – Região Madeira, conta com a presença de vários especialistas nacionais e estrangeiros na área das tecnologias do espaço.