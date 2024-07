'Lobo Marinho' com viagens extras nos dias 14 e 28 de Julho

O navio Lobo Marinho abriu viagens extraordinárias para os dias 14 e 28 de Julho, de forma a apresentarmos alternativas aos passageiros para visitarem o Porto Santo.

Os horários passarão a ser os seguintes:

14/07/2024

Funchal - Porto Santo: 8h00 e 16h30 (extra)

Porto Santo - Funchal: 13h00 (extra) e 20h00

28/07/2024

Funchal - Porto Santo: 8h00 e 16h30 (extra)

Porto Santo - Funchal: 13h00 (extra) e 20h00

Para alteração dos bilhetes para outra data, poderão contactar (+351) 291 210 300, ou enviar email para [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 12h30 e das 14h às 19h; Ou dirigir-se a um doss balcões: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20, Funchal: de 2ªf a 6ªf, das 8h30h às 18h; Estrada Monumental, nº 175 C, Funchal: de 2ªf a domingo, das 9h às 20h; Cais do Funchal, de 2ªf a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h e Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo: de 2ª a 6ªf, das 10h às 18h.