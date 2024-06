Trânsito encerrado devido a obras na Estrada Regional 204 entre a Boa Nova e a Assomada

"No âmbito da empreitada de 'Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada, e com vista ao saneamento de blocos instáveis nos taludes sobranceiros à via, será necessário proceder à interrupção temporária da circulação rodoviária", informou hoje a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Os trabalhos decorrerão na Estrada Regional ER 204, no troço compreendido entre o Caminho do Palheiro e o entroncamento com a Estrada da Camacha, de 2 a 5 de Julho de 2024, com interrupções por períodos máximos de 1 hora, entre as 10 e as 17 horas.

"Atendendo às alterações de operacionalidade que esta intervenção acarreta", a tutela alerta os utentes para "a necessidade de cumprir com a sinalização instalada no local".