Bom dia. Manhã tranquila com trânsito normalizado nesta quinta-feira. Sem congestionamentos, muitos condutores pensarão que este é mais um dia bom para chegar cedo ao trabalho, uma vez que o tráfego automóvel flui com regularidade.

Tanto na Via Rápida como nas estradas regionais e no centro do Funchal, não se vislumbram sinais de problemas para a circulação rodoviária.

Conduza com precaução.