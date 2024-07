Baltazar Dias acolhe espectáculo de dança contemporânea a 7 de Julho

No próximo domingo, dia 7 de Julho, o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, servirá de palco a um espectáculo de dança, protagonizado pela companhia Ariel Rivka Dance (ARD) dos EUA e a franco-americana Althea Dance Company (ADC).

"Experimente uma extraordinária noite de dança enquanto apresentam um projecto duplo atraente. ARD cativa com sua dança moderna lírica, explorando temas de feminilidade e resiliência, enquanto as performances contemporâneas dinâmicas de ADC mergulham nas complexidades da identidade com movimentos atléticos e poderosos. Juntos, eles oferecem uma exibição vibrante de excelência artística e profunda exploração emocional. Não perca esta oportunidade única de testemunhar duas empresas aclamadas dividindo o palco", pode ler-se na sinopse do espectáculo, marcardo para as 18 horas.