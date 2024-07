Torneio de patinagem artística de 5 a 7 de Julho no Pavilhão dos Barreiros

O H.C.M. - Hóquei Clube da Madeira organiza o III Torneio HCM 2024 de Patinagem Artística, nos próximos dias 5,6 e 7 de Julho. A competição irá realizar-se-á no Pavilhão dos Barreiros, no Funchal, nos escalões de Iniciação Benjamins, Infantis, Iniciados, Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores.

Neste torneio participam quatro clube nacionais (Associação Desportiva de Mira, Grupo Recreativo Vigor da Mocidade, Clube de Patinagem Ribeiragrandense e Escola de Patinagem de Ponta Delgada) e cinco dos seis clubes da modalidade existentes na Madeira (Clube Desportivo da Ribeira Brava, Clube Karaté do Caniço, Desportivo Machico, S. C. Porto Santo e o clube organizador, o Hóquei Clube da Madeira).

Ao todo participam nesta competição nove clubes e 250 atletas, em torneio e testes.

"Estes eventos têm várias vertentes importantes na sua origem. A primeira ligada ao carácter de dinamização desportiva e social permitindo aos nossos atletas ter contacto com outras vivências e níveis desportivos, a segunda ligada à divulgação e desenvolvimento da modalidade na Ilha da Madeira. Finalmente e não menos importante, dar a conhecer a outras equipas o que se faz na Região, proporcionando-lhes uns dias de são convívio desportivo", destaca a organização em comunicado de imprensa.

O III Torneio HCM 2024 de Patinagem Artística, conta com o apoio de algumas entidades públicas e empresas privadas, salientando-se os apoios da DRJD e APM. As comitivas contam ainda com a presença de atletas e ex-atletas com grande curriculum no panorama desportivo nacional na modalidade.

A cerimónia de encerramento será no próximo domingo, 7 de Julho, pelas 18 horas, no Pavilhão dos Barreiros.