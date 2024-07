Milhares de camarões mortos deram à costa na Praia Formosa há 29 anos

Há 29 anos, foi detectada na Praia Formosa uma concentração anormal de pequenos camarões mortos. Uma situação que chamou a atenção de quem circulava nesta praia, também pelo cheiro nauseabundo que se fazia sentir.

Na edição impressa do dia 5 de Julho de 1995, o director do Museu Municipal do Funchal (História Natural) explicou que estes camarões pertenciam à espécie ‘Euphausia Krohni’, da família ‘Euphasiidae’.

“Os Eufausiídeos no seu conjunto constituem um elemento importante do zooplancton marinho (designação genérica utilizada para descrever um conjunto de animais marinhos, de pequenas dimensões, pertencentes a vários grupos zoológicos, que vivem livremente na coluna de água do mar e que constituem um importante elo das múltiplas teias alimentares que existem nos oceanos). Esta espécie em particular Euphausia Krohni - (Brandt, 1851) pode atingir um tamanho máximo de 16 mm, tendo um tempo de vida médio de dois anos. Vive, durante o dia, entre os 400 e os 600 metros de profundidade, efectuando durante a noite uma migração vertical até à superfície”, explicou Manuel Biscoito, admitindo que o fenómeno não estava totalmente esclarecido.

No entanto, assegurou que não havia razão para os utentes da praia entrarem em pânico.

Outra das notícias que foi capa neste matutino foi o ‘sim’ de Cavaco para a II fase do Aeroporto da Madeira. Cavaco Silva anunciou a Jardim que a Madeira tinha luz verde para arrancar com os estudos da II fase de ampliação da pista de Santa Catarina.

Já a cônsul-geral da Venezuela deixava a garantia de que os madeirenses residentes naquele país poderiam estar tranquilos quanto à sua segurança, transmitindo um sinal de confiança.

O DIÁRIO noticiava ainda que António Trindade tinha aceitado encabeçar a lista do Partido Socialista pela Madeira.