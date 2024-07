Emigrante madeirense resgatado

Um emigrante, empresário, natural da freguesia do Estreito da Calheta que havia sido sequestrado há mais de uma semana em Southgate, Joanesburgo, foi resgatado com vida pela unidade de polícia especial sul-africana conseguindo ainda deter cinco suspeitos envolvidos no crime.

O proprietário do talho Watloo, Jose M Roda foi levado, no entanto graças aos esforços dos elementos da SAPS juntamente com agentes de segurança privada foi montado uma “operação take down”.

Segundo o DIÁRIO apurou junto de fonte policial, o trabalho de inteligência foi crucial para a recolha de informações que levaram as autoridades ao local onde a vítima estava detida.

Por volta das 22h30 da noite passada, a equipa seguiu para Nancefield Hostel Block, no Soweto tendo a vítima sido encontrada amarrada, com sinais de agressões e ainda desidratada e sob custódia um homem de etnia negra.

Outro suspeito foi posteriormente preso também junto ao local onde o gangue mantinha em cativeiro o empresário madeirense.

Mais informações levaram a unidade a uma outra casa em White City, também no Soweto, onde outros dois homens foram presos. Os cartões bancários e a carteira da vítima foram encontrados em seu poder.

Nove telemóveis foram confiscados nesta operação bem como dois veículos também foram apreendidos.

No início desta semana, tal como o DIÁRIO veiculou, outro empresário português (também proprietário de um talho) foi resgatado no Soweto e um suspeito foi preso.