Catorze mortos em naufrágio de embarcação com migrantes ao largo da costa do Senegal

Pelo menos 14 pessoas morreram num naufrágio ao largo da costa do Senegal de uma embarcação que transportava cerca de 100 migrantes, de acordo com fonte médica.

Para já o número oficial de mortos ainda não é conhecido, mas a fonte médica, citada na quarta-feira pelo portal de notícias senegalês Dakaractu, confirmou a morte de pelo menos 14 pessoas.

Outras fontes mencionam 30 mortos, ainda de acordo com o mesmo portal.

A embarcação virou na segunda-feira à noite em Ndiago, a norte de Dacar.

As autoridades não comentaram o sucedido, embora a marinha senegalesa tenha informado esta madrugada, nas redes sociais, que intercetou 74 migrantes, incluindo 20 crianças, que se encontravam numa embarcação ancorada ao largo da costa de Yenne, a sul de Dacar.

As viagens entre a costa do Senegal e as Ilhas Canárias são frequentes, embora a rota atlântica, com fortes correntes e ondas, seja considerada uma das rotas mais perigosas para a Europa.

Apesar disso, no ano passado, este trajeto registou um aumento do movimento.