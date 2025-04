Sporting obrigado a vencer Braga para não deixar Benfica isolado na liderança

O Sporting está obrigado a vencer hoje o Sporting de Braga, no fecho da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, para evitar que o Benfica termina a ronda isolado na liderança.

Depois do triunfo do Benfica na visita ao FC Porto (4-1) na véspera, os 'leões' entram em campo com 65 pontos, a três dos 'encarnados' (68), e apenas um triunfo lhes permite o regresso à liderança partilhada da prova.

Já o Sporting de Braga está em quarto, com os mesmos 56 pontos dos 'dragões', e pode isolar-se na terceira posição caso pontue em Alvalade.

O Sporting chega a este jogo num ciclo de quatro triunfos seguidos para o campeonato, prova em que não perde há 14 jogos, tendo pela frente um Sporting de Braga que venceu os últimos três jogos disputados.

O jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga está agendado para as 20:45, no Estádio José Alvalade, numa partida que vai ser arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.

Também hoje, o Farense, que não vence há 12 jornadas, recebe o Casa Pia. Se os lisboetas estão em posição confortável no campeonato, no oitavo lugar, com 39 pontos, os algarvios são apenas 17.ºs e penúltimos, com 17 pontos, em zona de despromoção direta.

Já o Rio Ave, em 12.º com 29 pontos, recebe o Boavista, que está em 18.º e último, com apenas 15, numa partida que será realizada em Paços de Ferreira e em que os 'axadrezados' vão ser orientados por Jorge Couto, depois da saída do treinador Lito Vidigal anunciada no domingo.

Programa e resultados da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 04 abr:

AVS - Estoril Praia, 0-3

- Sábado, 05 abr:

Arouca -- Famalicão, 1-2

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 2-0

- Domingo, 06 abr:

Gil Vicente - Moreirense, 0-1

Nacional - Estrela da Amadora, 0-1

FC Porto - Benfica, 1-4

- Segunda-feira, 07 abr:

Farense - Casa Pia, 18:45

Rio Ave - Boavista, 20:15

Sporting - Sporting de Braga, 20:45