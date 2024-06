Marchas de São Pedro juntam milhares nas ruas de Câmara de Lobos

As marchas em honra de São Pedro marcaram, esta sexta-feira, a segunda noite das Festas em Câmara de Lobos, um cartaz que se irá estender até 1 de Julho com um programa religioso e cultural diversificado.

Assim, nas marchas em honra do Santo participaram oito grupos num total de 530 participantes. O percurso foi o habitual, saindo da Avenida Nova Cidade, passando em frente à Câmara Municipal, seguindo os marchantes pela Rua Pe. Eduardo Clemente Nunes Pereira, até à entrada do parque de estacionamento do Varadouro na Rua da Carreira.

Fazendo jus à tradição, o presidente da autarquia, Leonel Silva integrou as marchas do Grupo Sempre Jovem da CMCL + CACI de Câmara de Lobos, às quais se juntaram Celso Bettencourt, presidente da Junta de freguesia, e Sérgio Oliveira, deputado da Assembleia Legislativa da Madeira eleito por Câmara de Lobos.