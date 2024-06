'Uma Nova História' apresenta-se a 29 e 30 de Junho no 'Baltazar Dias'

Nos próximos dias 29 e 30 de Junho, às 17h30, o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, será palco do espectáculo de dança uma 'Uma Nova História' da Associação de Bailado Carlos Fernandes.

"Fruto do legado cultural e artístico de Carlos Fernandes e Marta Atayde, que vai muito além de uma formação técnica de qualidade, a Associação de Bailado Carlos Fernandes foi criada, em 2023, por um grupo de professores, antigos alunos e amigos dos Fundadores, com o objectivo de dar continuidade a esta prestigiada Escola e de continuar a promover a arte da dança na Região", revela a nota remetida esta tarde às redacções.

A colectividade assume que tem em mãos "o desafio de escrever uma nova página na História da Dança na Madeira", convidando o público a "embarcar numa fascinante viagem ao passado – as memórias do que foi até agora construído e conquistado com muito trabalho e esforço –, ao presente – o caminho que percorremos, cheio de sonhos por conquistar –, e ao futuro que está por vir – uma narrativa que depende de tudo o que se almeja e constrói hoje".

A programação inclui, entre outras actividades, 'masterclasses' de dança para bailarinos e iniciantes de todas as idades e o espectáculo de final do ano lectivo da Escola de Bailado Carlos Fernandes.