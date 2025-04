Férias da Páscoa garantem algum sossego, mas chuva promete estragar planos

São 8h00 de segunda-feira, 7 de Abril, e nas estradas da Madeira assiste-se a uma calmaria pouco habitual no início de semana. A explicação é óbvia, as férias da Páscoa dão algum descanso a quem continua a percorrer as estradas todos os dias.

Neste momento, não é nem sequer na zona habitual de congestionamento, o nó da Cancela, que está totalmente livre, ainda que com algum trânsito, que se assiste a tráfego intenso. O 'centro' do congestionamento acontece no sublanço mais à frente (Pestana Júnior - Boa Nova) no sentido Machico - Ribeira Brava. Cerca de 2 km de extensão.

E a causa é óbvia nas imagens da estrada. Conduza com precaução, pois é bom de lembrar que as estradas estão molhadas devido à chuva que caiu durante a noite e que neste momento está a cair com alguma intensidade, além do nevoeiro a baixa altitude.