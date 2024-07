Três dos feridos do naufrágio vão continuar internados, um nos cuidados intensivos

Três dos 11 pescadores resgatados no naufrágio de uma embarcação na madrugada de hoje ao largo das praias de São Pedro de Moel e Vieira de Leiria vão continuar internados, disseram à agência Lusa fontes hospitalares.

O ferido mais grave, de 57 anos, encontra-se nos Cuidados Intensivos do Hospital da Universidade de Coimbra, com problemas respiratórios e prognóstico reservado, de acordo com a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

No Hospital Distrital da Figueira da Foz continuam em observação dois pescadores, um deles o mestre da embarcação, depois de durante o dia de hoje quatro terem tido alta médica, três ainda de manhã e outro durante a tarde.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.

As buscas pelos três pescadores da embarcação de pesca estão a decorrer entre estas duas praias por terra, por ar e por mar.