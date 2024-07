Direcção Regional da Saúde reforça recomendações sobre cuidados nas viagens

No contexto do tempo de férias, onde são comuns as viagens, a Direcção Regional da Saúde fez questão de reforçar as recomendações sobre as viagens.

Nesse sentido, se viajar para países ou locais onde o saneamento básico e as medidas de higiene possam ser deficitárias, os viajantes devem, sempre que possível:

- Lavar as mãos com água e sabão antes da ingestão de alimentos. Em alternativa, usar soluções alcoólicas ou gel desinfetante;

- Assegurar que o uso de utensílios de cozinha como pratos, copos e restantes utensílios estão limpos antes da sua utilização;

- Evitar consumir alimentos nas vendas ambulantes. Preferir, sempre, uma superfície comercial;

- Escolher alimentos cozinhados a altas temperaturas e servidos enquanto estão quentes;

- Preferir vegetais cozinhados, em vez de saladas. A fruta deverá ser consumida descascada;

- Usar água engarrafada, para beber, lavar os dentes e fazer gelo.

Do 'check-up' ao 'check-in' Com a chegada do meses de Verão, o desejo de férias aumenta. Este é o momento pelo qual a maioria das pessoas anseia, pois as temperaturas quentes convidam a momentos de lazer, descanso e aventura. Os três meses mais quentes do ano representam a oportunidade perfeita para explorar novos destinos fora do país. Seja para conhecer culturas exóticas, relaxar em praias paradisíacas ou aventurar nas principais cidades, esta altura é sinónimo de viagens.

Outra preocupação aquando das viagens são as doenças transmissíveis por insectos vetores (por exemplo carraças, mosquitos) que transmitem doenças. Para minimizar estas situações deverá:

- Usar repelente e vestuário que cubra a maior parte das zonas do corpo (camisas com mangas compridas e calças);

- Se acampar ou dormir em zonas ao ar livre ou sem ar condicionado, deverá usar uma rede mosquiteira de preferência impregnada com inseticida;

- Evitar caminhar em zonas com mato, ervas grandes e com relva;

- Estar atento à limpeza e higiene dos lençóis e roupa de cama.

Além disso, informe-se também, com antecedência, quanto à necessidade de cuidados de saúde especiais, em particular se viajar para fora da Europa. Aconselha-se a realização de uma consulta do viajante, de preferência, um mês antes.

Esta consulta está disponível no Serviço Regional de Saúde, EPERAM: Centro de Saúde do Bom Jesus | Consultas com marcação | Telefone: 291 208 738 e Hospital dos Marmeleiros | Consultas com marcação |Telefone: 291 705 730/1