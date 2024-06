Cuidados a ter com o sol

Com a chegada do Verão e o aumento das idas à praia, é importante ter em conta os riscos da exposição solar.

Ainda que o sol tenha um efeito benéfico sobre o estado de espírito e seja indispensável para certas funções corporais, como a síntese de vitamina D, há que ter em atenção que a exposição excessiva provoca o envelhecimento precoce da pele. Além disso, os efeitos das radiações UV são cumulativos e progressivos e, por isso, podem ser responsáveis pelo aparecimento de cancro cutâneo.

Eis algumas dicas da Decoproteste que deve ter em conta:

- Evite o sol durante as horas mais quentes do dia, entre as 11h00 e as 17h00.

- Até aos seis meses, não leve os bebés à praia e, até um ano, evite a sua exposição directa à luz solar. Proteja as crianças com protector solar de índice elevado, t-shirt e boné.

- O protector solar deve ter um factor de protecção solar mínimo de 30, seja qual for o tipo de pele. Os tons mais escuros e os negros não dispensam estes produtos. Não se esqueça ainda de que nenhum produto defende a pele a 100%, pelo que deve evitar a exposição excessiva ao sol.

- Coloque o protector cerca de 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol, para que a pele o absorva bem. Para o corpo, precisará de cerca de 35 mililitros (ou sete colheres de chá). Aplique o equivalente a seis colheres de chá nos braços, nas pernas, nas costas, na barriga e no peito, sem esquecer as mãos e os pés. No rosto, use uma colher de chá. Repita a operação a cada duas horas, após mergulhar e se transpirar muito, mesmo que o rótulo refira que é de longa duração ou à prova de água.

- Não se exponha durante muitas horas seguidas. Movimente-se e molhe-se frequentemente e não adormeça ao sol, para evitar escaldões.

- Os óculos de sol são um elemento importante de fotoprotecção. Protegem a pele, os olhos e as pálpebras, prevenindo o desenvolvimento de alterações como cataratas e, possivelmente, melanomas da retina e degeneração macular relacionada com a idade. Deve escolher sempre óculos que tenham capacidade para filtrar a radiação UVA e UVB.

- Evite a exposição ao sol depois de depilação ou peeling, pois a pele fica mais sensível.

- Use roupa protectora. Os tecidos não têm todos a mesma eficácia contra os raios ultravioleta. A roupa pode até ser menos eficaz do que um protector solar quando está molhada, transpirada ou esticada. Além da humidade, a protecção dos tecidos depende da sua composição, densidade e cor. Tecidos com cores escuras e não muito justos ao corpo protegem melhor a pele dos efeitos nocivos do sol. Indicado para desportos e actividades ao ar livre ou idas à praia, o vestuário específico para protecção contra o sol é adequado para crianças e adultos com pele mais clara. Mas a maioria das peças perde eficácia com o uso.