Santa Clara e Vitória de Guimarães na 'luta' pelo quinto lugar na I Liga

Vitória de Guimarães e Santa Clara defrontam-se hoje em jogo da 28.ª jornada da I Liga, com as duas equipas na luta pelo quinto lugar na competição, que ainda pode ser via aberta para as provas europeias.

O quinto lugar não permite o acesso direto, mas poderá ser suficiente para disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, caso o vencedor da Taça de Portugal esteja entre os primeiros quatro classificados da I Liga.

A sete jornadas do final, o Santa Clara ocupa a quinta posição, com 46 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com menos quatro, mas que também tem na sua perseguição o Casa Pia, a sete dos açorianos e três dos vimaranenses.

Na primeira volta, o Santa Clara venceu o Vitória de Guimarães por 1-0 e, para os minhotos, é importante uma vitória hoje, sob pena de perderem para o adversário no confronto direto ou ficarem ainda mais distantes.

O jogo em Guimarães tem início às 20:30, já depois de o Arouca receber o Famalicão.

A ronda prolonga-se até segunda-feira e tem o seu momento alto no domingo, com o clássico entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão, com as 'águias' taco a taco na luta pelo título com o Sporting, que recebe no dia seguinte o Sporting de Braga.

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 04 abr:

AVS - Estoril Praia, 0-3

- Sábado, 05 abr:

Arouca -- Famalicão, 18:00.

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:30.

- Domingo, 06 abr:

Nacional - Estrela da Amadora, 15:30.

Gil Vicente -- Moreirense, 15:30.

FC Porto - Benfica, 20:30.

- Segunda-feira, 07 abr:

Farense - Casa Pia, 18:45.

Rio Ave -- Boavista, 20:15.

Sporting - Sporting de Braga, 20:45