Marta Sofia encabeça candidatura do Livre às Legislativas pelo círculo da Madeira

Marta Sofia será a cabeça-de-lista do Livre, pelo círculo da Madeira, nas eleições legislativas agendadas para 18 de Maio. O compromisso é o de "defesa da Autonomia, a continuidade territorial e o aprofundamento do debate sobre os desafios estruturais da Região e do país".

Num comunicado enviado à imprensa, a Marta Sofia assume esta candidatura com a missão de representar os madeirenses e porto-santenses "de forma íntegra e combativa, defendendo políticas que garantam um desenvolvimento sustentável, inclusivo e justo para a Região". "O seu percurso sempre foi marcado pelo empenho na construção de uma sociedade mais equitativa, onde os direitos fundamentais são respeitados e onde a insularidade não se traduza em desvantagens económicas e sociais", indica essa nota.

A Madeira e o Porto Santo necessitam de uma representação política que compreenda a realidade insular e lute pela verdadeira continuidade territorial. O nosso arquipélago não pode continuar a ser esquecido nas decisões nacionais, nem os desafios da insularidade podem ser ignorados por quem governa. O Livre apresenta um projecto progressista que trará soluções reais para os problemas estruturais da Região e de Portugal. Marta Sofia

O partido conta reunir, em breve, com a população, promovendo debates que garantam que as propostas apresentadas respondem às reais necessidades dos cidadãos. A candidata convida todos os madeirenses e porto-santenses a juntarem-se a esta causa, "fortalecendo uma representação política que coloca a autonomia, a justiça e a participação democrática no centro da acção política".