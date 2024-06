Três feridos num acidente nos Canhas

Três pessoas ficaram feridas ao final da tarde desta sexta-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido nos Canhas, na Ponta do Sol.

As vítimas, duas mulheres e um homem, saíram do carro pelos seus próprios meios, mas foram depois transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que estiveram no local com duas ambulâncias.

A Polícia de Segurança Pública também esteve no local e tomou conta da ocorrência.