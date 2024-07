Portugal continua a preparar duelo dos 'quartos' com França

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o duelo com França, dos quartos de final do Euro2024 de futebol, na sexta-feira, com mais um treino em Marienfeld, na Alemanha.

No 20.º dia em solo germânico, Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa) com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na terça-feira, num dia totalmente fechado aos 'media', os jogadores que foram titulares perante os eslovenos, em Frankfurt, e os suplentes mais utilizados realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes do grupo de 26 treinaram normalmente.

Também hoje, mas às 17:00 (16:00), igualmente em Marienfeld, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Portugal está nos 'quartos' do Euro2024 depois de bater nos oitavos de final a Eslovénia no desempate por grandes penalidades (3-0), após o nulo que registou após o tempo regulamentar e no prolongamento.

Antes, a equipas das 'quinas' conquistou o Grupo F com seis pontos, com vitórias sobre República Checa (2-1) e Turquia (3-0) e uma derrota com a Geórgia (2-0).

O jogo entre Portugal e França está agendado para sexta-feira, em Hamburgo, no Volksparkstadion, e tem início marcado para as 21:00 (20:00).