Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo acolhe 'Summer Concert'

O Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo será o palco do denominado 'Summer Concert' que se realizará no próximo sábado, 6 de Julho, pelas 21 horas, com entradas gratuitas, refere nota à imprensa, explicando que como protagonistas deste evento musical teremos a Orquestra Bandolinística Ribeira-bravense e o recém-criado 'a CHORDIS Ensemble'.

A Orquestra Bandolinística Ribeira-bravense, criada em 2021 no âmbito da Escola-Projecto 'Mais e Melhor Música', da Casa do Povo da Ribeira Brava e Associação Cultural e Desportiva de São João, fará a primeira parte deste concerto, sendo dirigida pelo maestro Avelino Abreu. Apresentará um repertório bastante eclético constituído por peças de conceituados compositores clássicos e renascentistas como J. S. Bach, F. P. Schubert, J. Brahms e D. Cimarrosa, mas também de compositores contemporâneos como Andrea Bocelli, Steve Harris, Elton John e Paul McCartney.

Na segunda parte do concerto apresentar-se-á o “a Chordis Ensemble”, que proporcionará ao público uma viagem sofisticada pelo universo das cordas palhetadas, destacando a versatilidade e a riqueza sonora através de obras de diferentes períodos, como o barroco de Vivaldi e o tango contemporâneo de Astor Piazzolla.

Refere ainda a nota de imprensa que este grupo nasceu em 2024, fruto da paixão pela música instrumental ao estilo Plettro dum grupo de músicos pertencentes à Orquestra Bandolinística Ribeira-Bravense. O projeto surgiu como resposta à necessidade de extravasar o repertório da orquestra e dar aso a uma maior realização pessoal por parte destes músicos através da execução de temas desafiantes e que vão ao encontro dos seus gostos pessoais.

Este evento cultural destinado à população do Porto Santo e a todos os madeirenses, portugueses e estrangeiros que na ilha passam um período de férias, é uma organização conjunta da Câmara Municipal do Porto Santo e Orquestra Bandolinística Ribeira-bravense, tendo como parceiros a Câmara Municipal da Ribeira Brava, a Junta de Freguesia do Porto Santo e a Associação de Bandolins da Madeira, estrutura apoiada pela Direção Geral das Artes, Secretaria Regional de Turismo e Cultura e Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.