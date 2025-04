Polícia do Rio de Janeiro realiza operação contra traficantes que movimentam 904 ME num ano

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou ontem uma operação contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho (CV), fação criminosa que movimentou aproximadamente seis milhões de reais (904 milhões de euros) num ano, para conter o seu avanço territorial.

De acordo com um comunicado divulgado pela autoridade policial, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro mas também em municípios do estado de São Paulo.

Em São Paulo, um homem foi detido em cumprimento de mandado prisão por organização criminosa, branqueamento de capitais, falsidade ideológica, evasão de dívidas, uso de documento falso e operação de instituição financeira ilegal, e no Rio de Janeiro foi detida uma mulher que portava um telemóvel roubado.

De acordo com a investigação, o núcleo financeiro do Comando Vermelho estaria se espalhando pelo estado de São Paulo atuando em conjunto com a fação criminosa 'paulista' Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital são consideradas as duas maiores organizações criminosas do Brasil que atuam no tráfico internacional de drogas.

Os investigadores informaram que o grupo investigado nesta ação atuava no esquema de branqueamento de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Para isso, os suspeitos alegadamente usavam uma rede estruturada que inclui bancos digitais, 'fintechs', empresas de pagamento ilegais, empresas fantasmas e plataformas contabilísticas, que atuavam sem autorização do Banco Central do país.

O objetivo da ação é asfixiar financeiramente o crime organizado, atingindo a sua base logística, e cortar o dinheiro que é usado para compra de armas e drogas.

A ação faz parte da "Operação Contenção", uma ofensiva da polícia 'carioca' para conter o avanço territorial do Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro.