Nem a chuva abala a Semana do Mar do Porto Moniz

O cantor e compositor português Fernando Daniel protagoniza na noite deste domingo, 28 de Julho, um concerto emocionante na Semana do Mar do Porto Moniz, onde milhares de fãs acompanham ao vivo e à chuva a última noite do evento.

Autor de vários sucessos, tais como 'Prometo', 'Melodia da Saudade', 'Se Eu' e 'Voltas', Fernando Daniel atraiu uma multidão composta por pessoas de todas as idades, que provaram conhecer os temas 'de cor e salteado'.