José Pedro Fontes pretende “lutar pela vitória absoluta na prova"

José Pedro Fontes traz ao Rali Vinho da Madeira um Citroën C3 Rally2 dotado das últimas evoluções disponíveis para o modelo. O piloto pretende, “uma vez mais, lutar pela vitória absoluta na prova".

No entanto, julgo que esta edição deverá ser uma das mais difíceis dos últimos anos. Para além dos pilotos locais, sempre favoritos, teremos à partida vários pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis bem como estrangeiros com experiência do traçado. Venho à Madeira sempre com grane motivação pois, não é segredo, esta é a minha prova preferida em asfalto". José Pedro Fontes

O patrão da equipa Sports & You tem 48 anos de idade e já passou por quase todas as disciplinas do desporto automóvel. Nos ralis fez a sua estreia em 1997 com um Seat Ibiza GTi. Representou marcas como a Fiat e a Renault e defende a Citroën desde 2015. Foi campeão nacional em 2015 e 2016 ao volante de um Citroën DS3 R5. Nesse último ano também venceu o FIA Iberian Rally Trophy e, pela ´nica vez, o Rali Vinho da Madeira, revela a organização.