Fu Yu surpreendida com facilidade do triunfo na estreia

A portuguesa Fu Yu mostrou-se hoje surpreendida com a facilidade do seu triunfo perante a sul-coreana Jihee Jeon, na primeira ronda do torneio de singulares femininos de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024.

A mais velha atleta da Missão portuguesa, número 80 do mundo, surpreendeu Jihee Jeon (14.°), impondo-se por 11-7, 11-4, 13-11 e 11-9, em 33 minutos.

"Como foi? Foi fácil, 4-0. Foi uma surpresa para mim, porque eu nunca pensava que podia ganhar tão fácil. Uma jogadora destas, tão fácil", admitiu a jogadora, de 45 anos, à agência Lusa.

Visivelmente satisfeita pelo triunfo na estreia nos seus terceiros Jogos Olímpicos, Fu Yu disse que "o segredo foi estar melhor e jogar até acabar".

"Eu acredito que ninguém esperava esta vitória minha. Ninguém esperava, de certeza. Eu acreditava", referiu.

A vencer por dois sets, Fu Yu conseguiu impedir que a sul-coreana fizesse o 2-1, num parcial em que recuperou de 7-10 para vencer por 13-11, um momento que pode ter sido decisivo no encontro.

"Foi aí sim [o momento decisivo], por que é diferente estar a ganhar 3-0 do que por 2-1. Faz a diferença", assumiu.

Com o triunfo de hoje, Fu Yu igualou, pelo menos, a sua melhor prestação de sempre em Jogos, que foi o 17.° lugar em Tóquio2020, assumindo que "era fantástico" chegar ainda mais à frente.

Nas bancadas da Arena Paris Sul, um grupo de cerca de duas dezenas de portugueses não se cansou da apoiar a mesatenista lusa, com gritos constantes "Fu, Fu, Fu" ou até mesmo com o habitual festejo do futebolista Cristiano Ronaldo após os pontos ganhos.

"Ouvi, ouvi [o apoio]. Ouvi desde que entrei para a mesa. Ouvi tudo. Muito obrigado", agradeceu Fu Yu.

Na próxima ronda, a portuguesa vai defrontar a tailandesa Suthasini Sawettabut ou a polaca Natalia Bajor, que apenas se defrontam na segunda-feira.