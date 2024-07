Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertado, por volta das 13 horas deste domingo, para fumo a sair da ribeira situada do Sítio da Meia Légua, perto do hipermercado continente.

A corporação mobilizou um veículo pesado de combate a incêndios e cinco elementos que, rapidamente, extinguiram o fogo.