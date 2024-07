'E Agora' Nininho na Semana do Mar

O canto Nininho Vaz Maia actua esta noite, 27 de Julho, pelas 22h30, em mais um dia da Semana do Mar do Porto Moniz.

O artista, que junta o flamenco, o pop e a tradição cigana, regressa à Madeira depois de ter actuado no ano passado no Parque de Santa Catarina, no âmbito da Festa da Juventude.

Os êxitos 'A Mi Manera', 'Bebé', 'Gosto de TI' e 'E Agora' serão, certamente alguns dos temas que o cantor trará hoje para o concerto no Porto Moniz.

O cantor madeirense 'abrirá' o palco, antes da cabeça-de-cartaz deste sábado.

A noite encerra com 'I Love Baile Funk', por intermédio do Grupo Café do Teatro.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - O Café Memória da Madeira presencial regressa este sábado com a médica de Medicina Geral e Familiar, Valérie Vieira, para abordar o tema 'Tenho diabetes e agora?';

10h00 - 5.ª Edição Clássicos Magnólia

10h30 - Apresentação 'Camacha Trail 2020' no Aldeia do Padre Américo, Quinta do Vale Paraíso;

11h00 às 12h00 - Celebração Bodas de Ouro - Irmãs Franciscanas na Igreja da Sé com a presença de D. Nuno Brás;

12h00 - Conversas sobre Rali - tema 'Bastidores no Rali' no Plaza Madeira;

15h00- Conversa com Rafaela Rodrigues à volta do seu livro 'A Bordadeira' no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira;

21h30 - 2.ª Edição do festival Yeshua nos Jardins do Porto Recreio da Calheta;

22h15 - 37.ª Edição da Semana Gastronómica de Machico com actuação às 22h15 de Miro Freitas;

5.ª etapa do Atlântico Padel Tour no Jardins Panorâmicos

14h30 - Finais Nível 3 e 4 feminino

15h30 - Finais Nível 2 e Nível 4

17h00 - Finais Nível 1 e Nível 3

Entrega de Prémios



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 27 de julho, Dia Mundial do Cancro da Cabeça e Pescoço:

1877 - Nasce o pianista, compositor e regente húngaro Ernst von Dohnányi.

1940 - Estreia de Bugs Bunny, Pernalonga, no desenho animado "A Wild Hare", da Warner Brothers, curta-metragem dirigida por Tex Avery.

1974 - É publicada a Lei 7/74 que reconhece o direito à independência dos territórios sob domínio português. Começa o processo de descolonização.

1981 - Termina o julgamento do caso Humberto Delgado, com a condenação a 22 anos de prisão do antigo agente da PIDE Casimiro Monteiro, autor do assassínio do "General sem Medo" a 13 de fevereiro de 1965.

1984 - Morre, aos 75 anos, o ator britânico James Mason, protagonista de "Bigger than Life", de Nicholas Ray, "Lolita", de Stanley Kubrick, e "A Star Is Born", de George Cukor.

2006 - A proposta de Lei das Finanças Locais é aprovada em Conselho de Ministros.

2007 - O Congresso norte-americano aprova uma lei que reforça as medidas de prevenção do terrorismo, nomeadamente nos transportes, que reavalia algumas recomendações da comissão de inquérito sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, que envia para o Presidente, George W. Bush.

2021 - A nadadora Ana Catarina Monteiro alcança a primeira meia-final feminina em Jogos Olímpicos, nos 200m mariposa de Tóquio2020, Japão. No dia seguinte, com um 11.º lugar torna-se a melhor nadadora portuguesa de sempre em Jogos Olímpicos.

2022 - A União Ciclista Internacional retira a licença desportiva à equipa W52-FC Porto, na sequência das suspeitas de doping reiterado na equipa de ciclismo ligada aos dragões há seis anos, impedindo-a assim de se apresentar no pelotão da Volta a Portugal desse ano.

2023 - Portugal vence pela primeira vez um jogo no Campeonato do Mundo feminino de futebol, ao bater o Vietname, por 2-0, com golos de Telma Encarnação e Kika Nazareth, em Hamilton, na Nova Zelândia

Pensamento do dia

O salazarismo foi uma doença que pôs de rastos o povo português". José Gil (1945), filósofo e ensaísta português.

Este é o ducentésimo nono dia do ano. Faltam 157 dias para o termo de 2024