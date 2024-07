Três pessoas tombadas na Rua Fernão Ornelas motivam alerta para o 112

A presença de três pessoas prostradas no chão e junto a um banco de pedra na Rua Fernão Ornelas está a chamar à atenção das centenas de transeuntes que circulam nesta artéria da cidade do Funchal na tarde desta sexta-feira. Alguns cidadãos, preocupados com o estado daqueles indivíduos, já terão ligado para a linha telefónica de emergência 112.

Foto DR

Mas, aparentemente, a situação estará relacionada com o consumo de bebidas alcoólicas, problema comum à maioria dos frequentadores habituais do dito banco de pedra, localizado frente à Feira dos Tecidos.