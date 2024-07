Novo presidente da Junta de Freguesia de Alvalade é madeirense

Na sequência da indigitação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, sob proposta da Ministra da Cultura, de José Amaral Lopes para exercer funções de adido técnico principal na área da Cultura na Embaixada de Portugal em Maputo, a partir de 1 de Setembro de 2024, a Junta de Freguesia de Alvalade passa a ser presidida pelo madeirense Tomás Gonçalves, membro eleito deste órgão executivo e, até ao presente, o substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia.

Tomás Gonçalves é vogal da Junta de Freguesia de Alvalade desde Outubro de 2021. Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Católica Lisbon – Business School, pós-graduado em Controlo de Gestão e Performance e mestre em Contabilidade pelo ISCTE-IUL, iniciou a sua carreira num grupo hoteleiro, onde continua a desempenhar funções de gestão na área de investimento e análise de projectos. Actualmente, é membro da Ordem dos Economistas e Vogal do Conselho Fiscal do IPDAL – Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas. Passou por inúmeras funções político-partidárias, sendo actualmente Conselheiro Nacional do PSD.

"Agradeço todo o trabalho desenvolvido pelo presidente José Amaral Lopes na comunidade de Alvalade. A sua nomeação é também o reconhecimento do seu mérito e da sua capacidade", disse Tomás Gonçalves, acrescentando ainda que "a Junta de Freguesia de Alvalade, os seus eleitos e os seus colaboradores, vão continuar a executar com brio os compromissos que assumimos junto da comunidade. O enfoque neste último ano de mandato será na execução dos Contratos de Delegação de Competências assinados com a CML - isto é, na execução de obras em espaço publico e equipamentos em várias zonas de Alvalade, mas também uma aposta ainda mais reforçada na Higiene Urbana, na manutenção dos espaços verdes e espaço público da nossa freguesia. Junto das pessoas, das coletividades, dos moradores, dos encarregados de educação e dos comerciantes, continuaremos a fazer do nosso território uma referência na cidade e no país."