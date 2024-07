5.ª edição dos “Clássicos na Magnólia” neste fim-de-semana

É já amanhã e domingo, dias 27 e 28 de julho, que se realiza a 5.ª edição dos “Clássicos na Magnólia”, evento organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e apoiado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

Neste ano, conforme nota à imprensa daquela Secretaria, os jardins da Quinta Magnólia serão invadidos por um cenário que transportará os visitantes para os anos 50. Esta década, marcada pela produção em massa de automóveis de mecânica simples e pela crescente procura de veículos pequenos pela emergente classe média, será recriada através de uma exposição de automóveis e motas clássicas da época. Esta quinta edição contará com a presença de 31 automóveis e 11 motas.

Destaque para a presença do veículo convidado desta edição dos “Clássicos na Magnólia”: o “Mercedes-Benz 300D Adenauer Limousine”, da Coleção da Região Autónoma da Madeira, fabricado na Alemanha, em 1952. Este modelo ficou mundialmente conhecida como "Mercedes Adenauer", por ter sido utilizado como viatura oficial do antigo presidente da RFA, o Chanceler Konrad Adenauer. É considerado o veículo clássico mais valioso que se encontra na Região.

Sobre o programa do evento, refira-se que começa às 10 horas de amanhã, sábado, prolongando-se até às 20 horas com animação diversa. Às 11 horas realiza-se uma tertúlia sobre Carros Clássicos e às 12 horas acontece um momento Marylin Monroe, seguindo-se, às 12h30, um espetáculo de artes circenses. Às 15 horas terá lugar a atuação do guitarrista Alberto TC e às 16h30 um espetáculo de dança “Rock in Roll”. Às 18 horas novo momento Marylin Monroe, seguindo-se, às 19 horas, o concerto de Cristina Barbosa 5teto. Neste sábado, o recinto encerra às 22 horas.

No domingo, as portas da Quinta Magnólia voltam a abrir às 10 horas e encerram às 20 horas, realizando-se nova tertúlia sobre Carros Clássicos às 11 horas. Os momentos Marylin Monroe têm lugar às 12 e às 17h30 e, às 12h30, será apresentado um espetáculo de artes circenses. Às 15 horas, Joaquim Machado & The Walking Groves realizam um concerto de tributo a Elvis Presley e, às 16h30, decorre o espetáculo de dança “Rock in Roll”.

Viagens gratuitas até à Quinta Magnólia num autocarro clássico

Recorde-se que, para chegar ao evento, e tal como tem acontecido nas edições anteriores, a organização proporciona viagens gratuitas até à Quinta Magnólia num autocarro clássico. Este ano será com um Mercedes-Benz L 406 D, de 1970, da Tecnovia Madeira, parceira deste evento. Foram definidos percursos do centro do Funchal e da zona hoteleira, no Lido, para o transporte, de passageiros, de diferentes locais de recolha para o coração dos Clássicos na Magnólia.