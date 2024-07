Nininho leva multidão ao Porto Moniz

A sexta noite da Semana do Mar do Porto Moniz voltou a atrair um 'mar' de gente. Este sábado, 27 de Julho, o cabeça-de-cartaz foi Nininho Vaz Maia, que levou a multidão à loucura.

O cantor e compositor português, conhecido por fazer jus à tradição cigana, encantou os presentes com os seus temas 'E Agora', 'Gosto de Ti' e Quiero Bailar'.

Na plateia, as milhares de pessoas de todas as idades, ficaram ao rubro ao som do artista que mistura os géneros musicais flamenco e pop num estilo único.