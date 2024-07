Dois indivíduos pegam fogo ao soalho de uma esplanada no Cais da Ribeira

Dois indivíduos, por volta das 21 horas deste sábado, 27 de Julho, pegaram fogo ao soalho do café localizado no Cais da Ribeira, no Funchal, abandonando o local logo de seguida. As câmaras de segurança do espaço registaram o momento.

Ao DIÁRIO, o proprietário do estabelecimento, Márcio Nóbrega, dá conta do que aconteceu: "Entraram ainda de dia e ainda estava bastante movimento. Entretanto as pessoas foram saindo e eles ficaram lá e depois fizeram uma fogueira. Quando saíram baixaram a cara. Ou seja, foi premeditado o que fizeram. Foi de propósito".

A situação não terminou em algo mais grave porque o soalho é sintéctico. "Eles saíram e deixaram a arder. Apagou-se naturalmente como o chão é sintéctico e acabou por não pegar lume. Se fosse em madeira ardia o soalho todo".

O valor do prejuízo ronda, segundo o mesmo, "pelo menos 500 euros" para substituir o piso.

Márcio Nóbrega diz que vai tomar medidas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer. "O que me informaram é que chamaram a Polícia, só que ninguém apareceu. Nós, por conta disto, vamos ter a partir de amanhã um segurança permanente".

Refere que o local tem sido utilizado indevidamente durante a noite. "É demais. Há dias foram cadeiras que jogaram para o chão e para dentro do mar. Há dias eram sem-abrigo lá a dormir. É constante. Não há segurança nenhuma naquela zona da cidade. É só delinquência. Os pescadores também vão para lá.", confessa o proprietário.

Acrescenta ainda que futuramente terá de colocar um portão no local para que o espaço seja fechado durante a noite: "Vamos por um portão em ferro, mas para já vamos por um segurança permanente", reitera.

Cansado destas situações, defende que a cidade do Funchal necessita de mais policiamento, principalmente durante a noite e madrugada.

É demais. A cidade está a ficar decadente e não há controlo e isto é um problema de falta de polícias. Não há outra razão: há falta de vigilância depois da cidade adormecer. Há falta de controlo da cidade e a delinquência está a tomar conta" Márcio Nóbrega, proprietário do estabelecimento vandalizado.

Veja o vídeo capturado pelas câmaras de segurança