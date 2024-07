Noite tropical registada em metade das estações do IPMA da Madeira

Os mais recentes registos do IPMA dão conta der que metade das estações meteorológicas da Madeira tiveram um registo de noites tropicais, nesta madrugada. O Funchal registou temperatura a mínima mais alta,

As noites tropicais acontecem quando os termómetros não baixam dos 20.ºC. Foi isso que aconteceu nas estações de Santa Catarina/Aeroporto; Funchal; Cancela; Lugar de Baixo; Caniçal; Ponta de São Jorge; Porto Moniz; Porto Santo e Selvagem Grande.

Fomos consultar qual a temperatura registada às 4 horas desta madrugada, onde houve vários registos acima dos 20ºC: Santa Catarina/Aeroporto (22,7ºC às 4 horas), Funchal – Observatório (23,1ºC às 4 horas); Cancela (21,2ºC às 4 horas); Funchal/Lido (23,1ºC às 4 horas); Lugar de Baixo (22,4ºC às 4 horas); Ponta do Pargo (20,8ºC às 4 horas); Caniçal (22,1ºC às 4 horas); Ponta de São Jorge (21,5ºC às 4 horas); Porto Moniz (23,8ºC às 4 horas); Porto Santo (22,5ºC às 4 horas); e Selvagem Grande (21,2ºC às 4 horas).

Já ao longo do dia de ontem, sábado, 27 de Julho, a temperatura máxima mais alta registou-se na Ponta do Sol, onde os termómetros chegaram aos 27,7ºC; no Aeroporto chegou aos 27,3ºC; no Funchal o registo foi o terceiro mais quente, 27ºC.