Taxista em estado de descontrolo detido pela PSP junto ao Anadia

Um taxista em estado de descontrolo emocional, que recusou uma ordem de agentes da PSP para a afastar a sua viatura, foi detido esta tarde, na Rua do Visconde de Anadia, no Funchal.

Testemunhas deste episódio relataram que o profissional de táxi parou a sua viatura para deixar dois turistas na mencionada rua. Como os passageiros não tinham dinheiro, pediram para levantar o valor na caixa Multibanco existente à entrada do centro comercial. No entanto, a paragem prolongou-se por algum tempo e o próprio taxista saiu do carro para apressar o pagamento pelos clientes. Entretanto, um agente da PSP terá dado ordem ao motorista para afastar o seu carro, que se encontrava a cortar o tráfego numa das duas vias de trânsito descendente, isto numa das ruas mais movimentadas da cidade.

A ordem não foi bem recebida pelo taxista, que se recusou a afastar o táxi e adoptou um comportamento destemperado. Exaltado, terá tirado a camisa e atirado o seu telemóvel ao chão. Terá também desafiado os agentes da PSP que se aproximaram e acabou por ser detido e conduzido num carro policial até ao edifício do Comando Regional, na Rua da Infância. Dado o estado de descontrolo emocional do homem, foi também chamada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a qual acabou por não ser necessária.

O táxi acabou por ficar parado mais algum tempo parado na rua, de vidros abertos e destrancado, à espera de um reboque. Todo o episódio foi presenciado por muitas dezenas de pessoas, dado que o local é zona de paragem dos autocarros que partem para a zona oeste da Madeira e ponto de passagem para vários pontos de interesse turístico na baixa funchalense.