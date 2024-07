Rali Vinho Madeira premeia boas práticas ambientais

O Rali Vinho da Madeira 2024, prova pontuável para o FIA European Rally Trophy (ERT), FIA Júnior ERT, Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato de Ralis Coral da Madeira e Peugeot Rally Cup Portugal / Ibérica, vai para a estrada nos dias 1 a 3 de Agosto.

De forma a promover as boas práticas ambientais e de sustentabilidade entre as equipas concorrentes, a organização do Club Sports Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, irá entregar troféus às três melhores equipas mais sustentáveis do evento.

Os critérios de selecção passam pela adoção de medidas de prevenção contra qualquer tipo de poluição e redução da pegada ecológica no evento:Utilização de combustíveis alternativos; Utilização de tapete ambiental ou cobertura para o solo na zona de assistência; Utilização de sistemas de transporte de recipientes e técnicas para evitar o derramamento de combustível (no caso de reabastecimento próprio); Gestão e reciclagem de resíduos urbanos no parque de assistências; Gestão e reciclagem de resíduos perigosos no parque de assistências; Soluções tecnológicas que visem poupanças do consumo de energia ou água; Praticar uma condução eficiente fora das classificativas, reduzindo a poluição sonora e a emissão de gases de efeito estufa; Campanhas promovidas pela equipa para sensibilizar o público para as boas práticas ambientais; Desenvolvimento e implementação de novas tecnologias sustentáveis no veículo ou na logística da equipa; Disponibilidade de relatórios públicos sobre as práticas sustentáveis da equipa