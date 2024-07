Cinco vencedores à partida do Rali Vinho da Madeira

À partida do 65.º Rali Vinho da Madeira deverão estar cinco dos anteriores vencedores da prova levada à estrada, desde 1959, pelo Club Sports da Madeira.

Entre eles, conta-se o recordista de triunfos no evento, Alexandre Camacho, que se estreia aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2, e que subiu ao posto mais alto do pódio em 2017, 2018 (em Citroën DS3 R5), 2019 (Skoda Fabia R5, e 2021, 2022 e 2023 (Skoda Fabia Rally2 Evo).

O único piloto a quebrar a hegemonia de Camacho nesse intervalo, Miguel Nunes, alinha com o modelo com que obteve a sua única vitória, em 2020 com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Primeiro em 2016, com um Citroën DS3 R5, José Pedro Fontes volta a alinhar nesta edição com um Citroën C3 Rally2.

Vitorioso em 2004, com Peugeot 306 Maxi, Vítor Sá estará aos comandos de m Peugeot 208 Rally4, enquanto Adruzilo Lopes, o melhor em 2001 com um Peugeot 206 WRC, estará na ilha com um Skoda Fabia.