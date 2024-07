Organização do Rali Vinho da Madeira ainda sem confirmação da ausência de Pedro Calado

A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira ainda não foi informada da 'desistência' de Pedro Calado do Rali Vinho da Madeira. O DIÁRIO tentou apurar esta situação junto do presidente da organização, Paulo Fontes, que afiança nada poder confirmar.

Foi há precisamente uma semana que a Play Racing anunciou que a sua equipa seria composta por Alexandre Camacho e Pedro Calado, mas hoje, em notícia avançada pela RTP-Madeira, é dado conta de que o ex-presidente da Câmara do Funchal está fora da competição.

De acordo com esse órgão de comunicação social, são "motivos pessoais" que levam o navegador a não competir na edição deste ano da 'prova-rainha' do rali na Região.

A RTP-Madeira avança ainda que Carlos Magalhães deverá ser o navegador de Alexandre Camacho.

O DIÁRIO está a tentar chegar à fala com Pedro Calado.