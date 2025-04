Portugal falha Mundial feminino de andebol ao perder no Montenegro

Portugal falhou hoje um inédito apuramento para o Campeonato do Mundo feminino de andebol, ao voltar a perder com Montenegro, agora em Podgorica, por 30-26, na segunda mão do play-off.

Depois do desaire caseiro por 12 golos (19-31), quarta-feira, em Fafe, a formação das 'quinas' tinha uma tarefa quase impossível pela frente e acabou por sofrer novo desaire, num embate em que já estava em desvantagem ao intervalo por 16-13.

A 27.ª edição do Mundial feminino de andebol realiza-se na Alemanha e nos Países Baixos, de 26 de novembro a 14 de dezembro de 2025.