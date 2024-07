Porsche 992 GT3 em estreia no Rali Vinho Madeira

O Rali Vinho da Madeira deverá ser palco da estreia mundial em ralis do Porsche 992 GT3. O começo de carreira do modelo germânico em provas de estrada será protagonizado pela dupla Paulo Mendes/Roberto Figueira.

"O baptismo competitivo já esteve várias vezes para acontecer, mas a presença assegurada de técnicos da marca na próxima semana na Madeira deverá ser garantia de que o 'rugido' da última versão deste modelo de culto será apreciado pelas multidões que sempre acompanham a prova organizada pelo Club Sports da Madeira", refere a organização em comunicado de imprensa.

Em termos ténicos refira-se que o Porsche 992 GT3, apresentado no final de 2020, na sua versão de estrada, dispõe de uma evolução do motor aspirado de seis cilindros horizontais expostos com 3.996 cc, que já equipava o 991 GT3, agora a debitar cerca e 510 cavalos. A utilização massiva (70 por cento) de alumínio na carroçaria permite que a viatura tenha um peso pouco superior aos 1.200 kg.