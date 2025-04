Atitude na estrada ao volante do Nissan Juke

O Nissan Juke 1.0 praticamente dispensa apresentações. É um dos modelos mais cobiçados da marca japonesa e está disponível no stand do Megamotor, pronto para o acompanhar em todas as suas aventuras na estrada. O automóvel desta semana distanciasse da concorrência por ser um SUV compacto e com personalidade.

Desde o primeiro olhar, o Nissan Juke destaca-se pelo seu visual arrojado e desportivo. As linhas exteriores mantêm-se como um dos seus atributos mais fortes. No interior, o habitáculo surpreende o condutor pela funcionalidade, com múltiplos espaços de arrumação e materiais de qualidade pensados para o seu conforto.

Mas este automóvel não se resume apenas à aparência. No que toca à tecnologia, equipou-se com um ecrã que o permite ter toda a informação à mão e de forma intuitiva. A conectividade está garantida com funcionalidades como GPS, Bluetooth, sensores de estacionamento e câmara de marcha-atrás, para que cada viagem seja segura e sem complicações.

No que diz respeito ao desempenho, este modelo equipa um motor 1.0 turbo com 114 cavalos, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h num piscar de olhos. Se procura uma condução mais envolvente, poderá beneficiar das patilhas atrás do volante e dos três modos de condução (ECO, Standard e Sport), que lhe permitem ajustar a resposta do carro às suas preferências.

E como se tudo isto não bastasse, esta versão vem carregada de extras que facilitam o seu dia-a-dia, como é o caso de chave inteligente, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de luz e chuva, bancos e volante aquecidos, e muito mais.

Tudo isto por apenas 23 500 euros. Para fechar com chave de ouro, o Megamotor oferece a possibilidade de retoma mesmo com dívida* e um financiamento com prestações a partir de 311,65 euros por mês e sem entrada inicial.

Descubra o Nissan Juke e deixa-se surpreender. Afinal, a sua próxima aventura merece um companheiro à altura.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.