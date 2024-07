Rali Vinho da Madeira revela nova sinaléctica para o público

No seu compromisso ambiental para não utilizar materiais plásticos, o Rali Vinho da Madeira informou, esta quinta-feira, que vai introduzir naquela que será a 65ª edição do evento, entre os dias 1 e 3 de Agosto, um novo sistema de sinaléctica para o público ao longo das classificativas. Na prova que dentro de duas semanas está na estrada, não existirão em 2024 fitas ou manga plástica mas materiais de reutilização futura noutros eventos do Club Sports da Madeira.

A nova sinaléctica é composta por várias placas onde é comunicado aos espetadores as zonas onde poderá ou não assistir à passagem dos concorrentes nos 15 troços cronometrados em que, ao longo de três dias plenos de emoção, multidões farão questão de estar presentes. Com um código de cores simples, em que o vermelho representa as zonas proibidas e o verde as autorizadas, estas placas dão também indicação dos limites dessas áreas. RVM

A Madeira e o Rali Vinho da Madeira têm sido, ao longo de décadas, "local de apresentação de várias novidades em termos de segurança e têm contado com a colaboração de uma população e público cooperante".