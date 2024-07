Rali Vinho da Madeira com 91 inscritos

Um total de 91 equipas formalizaram a sua inscrição na edição 2024 do Rali Vinho da Madeira, anunciou hoje o presidente da Comissão Organizadora, Paulo Fontes.

Numa conferência de imprensa onde foi abordada a questão da segurança, o também presidente do Club Sports da Madeira revelou que as inscrições ultrapassaram o limite regulamentar de 80, pelo que poderá haver equipas excluídas da prova.

Paulo Fontes destacou ainda a presença do Toyota Yaris Rally2 através da dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado, bem como a inscrição, do madeirense Bernardo Sousa com um Hyundai R5, cuja presença está, no entanto, por confirmar.